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Pakistan'da 177 devlet misafirhanesi halka açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Pakistan'da 177 devlet misafirhanesi halka açıldı

Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Osman Buzdar, eyaletteki 177 vali konağı ve resmi misafirhanenin halkın kullanımına açıldığını bildirdi.

Başkent İslamabad'a yakın sayfiye yeri olarak bilinen Mari'de vali konağının halka açılması töreninde konuşan Buzdar, konakta İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in de kaldığını vurguladı.

Vali konağının halka açık otel olarak kullanılacağını söyleyen Buzdar, "Pencap hükümeti olarak eyalette bulunan 177 vali konağı ile misafirhaneyi turizme kazandırdık ve halkın kullanımına açtık. Turizm sadece hükümete gelir getirmiyor, iş imkanı da sağlıyor." diye konuştu.

Buzdar, Pencap eyaletinin güneyinde turizmi artırmak için projeler hazırlandığını hatırlatarak, terk edilmiş Tilla Jogian Hindu manastırının restore edilip inanç turizmine, Rohtas Kalesi'nin restore edilerek kültür turizmine, Kotli Sattian Yaylası'nın ise doğa turizmine kazandırılacağını belirtti.

Pakistan'da geçen sene iktidara gelen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ülkedeki resmi konut, devlet binaları ve misafirhanelerin bir kısmının özel sektöre ya da eğitim kurumlarına devredileceğini açıklamıştı.

Başbakan İmran Han da Başbakanlık konutunun bir üniversiteye devredilmesi talimatını vererek kendi evi ile 3 odalı memur lojmanını kullanma kararı almıştı.

Mari kentindeki vali konağının ise yıllık 35 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 1,2 milyon lira) masrafı bulunduğu belirtilerek halka açılacak ilk yapılardan biri olduğu duyurulmuştu.

Hükümet ayrıca Ravalpindi, Lahor ve Karaçi'deki devlet binaların bir kısmının hayvanat bahçesi, kültür merkezi, sanat galerisi, kongre merkezi ve müzeye çevrileceğini açıklamıştı.

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Murree Pakistan Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Osman Buzdar

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