Pakistan'da 2019'a Keşmir ve siyasi yargılamalar damga vurdu

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan'da 2019'a, Keşmir'de yaşanan gelişmeler ve eski siyasetçilerin yargılandığı davalar damgasını vurdu.

Ülkede 2019, Keşmir sorunu nedeniyle dünyanın da gözünü bölgeye çevirdiği ve konuya müdahil olmak için adımlar attığı yıl oldu.

Hindistan ile Pakistan arasında 1947'den beri süren Keşmir gerginliği, Başbakan İmran Han'ın Ağustos 2018'de Başbakan olmasıyla yeni bir boyut kazandı. Han'ın diyalog çağrılarına karşılık vermeyen Hindistan, şubatta kendi kontrolündeki Cammu Keşmir'in Pulvama kentinde yaşanan intihar saldırısıyla sarsıldı.

Saldırıda 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiğini ve bu ülkenin terör örgütleri için "güvenli liman" olduğunu öne sürdü.

Hindistan, bu iddiaları yalanlayan Pakistan'ın Balakot kentinde terör kamplarının bulunduğunu iddia ettiği bir bölgeyi 26 Şubat'ta savaş uçaklarıyla vurdu. Pakistan ise bir gün sonra Hindistan'daki bazı noktaları vurarak karşılık verdi.

İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren saldırılarda Pakistan, bir Hint savaş uçağını düşürdü ve pilotunu yakaladı. Pilotu serbest bırakacağını açıklayan Pakistan hükümeti, gerilimi azaltmak adına diyalog çağrılarını yinelese de Hindistan'daki seçimler öncesi iktidar partisi ve Başbakan Narendra Modi'nin kullandığı Pakistan karşıtı savaş söylemleri tansiyonu daha da yükseltti.