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Pakistan'da 3 polis öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

Pakistan'da 3 polis öldürüldü

Pakistan'da Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da üç polis açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Lahor'un Rang Maha karakolunda görev yapan komiser Zahid Mahmud ve yanındaki iki polis memurunu taşıyan araca ateş açıldı.

Şeykhupura bölgesindeki saldırıda iki polis memuru olay yerinde, Mahmud ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saldırıyı bir kişi düzenledi. Polis daha önce de Mahmud'un kardeşi ve yeğeninin de öldürüldüğünü belirterek, saldırıda kişisel husumet ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Pencap eyalet Başbakanı Osman Buzdar, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar saldırganı bulmak için başlatılan çalışma nedeniyle kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Lahor Pakistan Pakistan Pencap Eyaleti

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