Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü

Pakistan’ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Sindh vilayetinin başkenti Karaçi’ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi.

