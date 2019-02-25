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Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Pakistan’ın Sindh vilayetinin başkenti Karaçi’ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü.

Pakistan’ın Sindh vilayetinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Sindh vilayetinin başkenti Karaçi’ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi.

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