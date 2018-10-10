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Pakistan'da 5 yılda 5 milyon sosyal konut inşa edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Başbakan İmran Han: - "Hükümetimiz önümüzdeki 5 yıl içinde düşük gelirli vatandaşlar için 5 milyon uygun fiyatlı konut sağlanmasını taahhüt ediyor"

Pakistan Başbakanı İmran Han, gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar için 5 yılda 5 milyon sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

Başkent İslamabad'da düzenlenen Yeni Pakistan Konut Programı'nda konuşan Han, kırsal ve kentsel bölgelerde başlayacak inşaat faaliyetlerinin 40 farklı sektöre de canlılık getireceğini belirterek, "Bu programın hedefi hiç ev sahibi olma hayali kurmamış insanlardır." dedi.

Yasal adımların atılması ve inşa faaliyetlerinin başlaması sürecinde özel sektör ile devletin beraber çalışacağını kaydeden Han, projenin tek elden yürütülmesi için üç ay içinde Yeni Pakistan Konut Otoritesi adında bir kurum kurulacağını ve bu kurumun 17 üyeden oluşacağını söyledi.

Konut projelerinin yabancı yatırımcının da ilgisini çekeceğini söyleyen Han, "Hükümetimiz önümüzdeki 5 yıl içinde düşük gelirli vatandaşlar için 5 milyon uygun fiyatlı konut sağlanmasını taahhüt ediyor." dedi.

Han, Ulusal Veritabanı ve Kayıt Kurumunun yarından itibaren çalışmaya başlayıp düşük gelirli vatandaşları ve bölgeleri belirleyeceğini ifade ederek, "Pilot projeler Faysalabad, Sukkur, Kuetta, Dera İsmail Han, İslamabad, Gilgit ve Muzafferabad'da hayata geçirilecek." diye konuştu.

Başbakan, varoşların ortadan kalkması ve düşük gelirlilerin ev sahibi olmasının seçim manifestolarında da yer aldığını anımsatarak projenin garantisinin kendisi olduğunu bildirdi.

- "Ülkeyi krizden çıkaracağım"

Toplantıda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize de değinerek son günlerde Pakistan rupisinin dolar karşısında yaşadığı düşüşü hatırlatan Han, hükümetinin IMF ile masaya oturma anlaşmasını savundu.

Han, "Borçlarımızı ödemek için borç almak zorundayız. Eğer geçmişte yolsuzluklar engellenmiş olsaydı bugün borç almaya ihtiyaç duymazdık." dedi.

Hükümetinin üç ila altı aya ihtiyacı olduğunu söyleyen Han, "Güçlü olun, bu sadece geçici bir süreç. Ülkeyi bu zorlu zamandan ve krizden çıkarcağım." ifadelerini kullandı.

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Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han

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