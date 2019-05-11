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Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Pakistan'ın Gvadar kentindeki 5 yıldızlı bir otele silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Polis yetkilisi Aslam Banguzlay'nin basına yaptığı açıklamaya göre saldırganlar, ülkenin güneyindeki Umman denizi kıyısındaki Gvadar kentindeki otele yerel saatler 16.50 sıralarında girdi.

Çatışmaların devam ettiğini söyleyen Banguzlay, henüz ölü ve yaralılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Gvadar'ın bağlı bulunduğu Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt da yaptığı açıklamada, otelde kalanların yüzde 95'inin sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Butt saldırganların 2 ile 4 kişi arasında olduğunu kaydederek, "Saldırganlar botlarla gelerek eylemlerini gerçekleştirmiş olabilirler." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan otel, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin son noktası olan Gvadar'da yer alıyor. Özellikle Çin'in 50 milyar dolarlık yatırımıyla yürütülen Gvadar liman projesi içinde enerji, ulaşım, turizm ve inşaat alanında yatırımlar da yer alıyor.

Ayrılıkçı Belucistan terör örgütleri, CPEC'ten ve Belucistan'ın zenginliklerinden adil faydalanamadıkları için sık sık CPEC projesine saldırılarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Gvadar Limanı Pakistan

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