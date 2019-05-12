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Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Saldırıda biri asker, dördü otel çalışanı beş kişi hayatını kaybetti, dördü asker altı kişi yaralandı - Üç saldırgan ölü ele geçirildi - Saldırıyı Belucistan Özgürlük Ordusu üstlendi

Pakistan'ın Gvadar kentindeki 5 yıldızlı otele dün düzenlenen saldırıda biri asker dördü otel çalışanı beş kişi hayatını kaybederken dördü asker altı kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, üç saldırganın, ülkenin güneyindeki Umman Denizi kıyısında bulunan Gvadar kentindeki otele girerek sivilleri rehin almak istediği ancak otelin güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu belirtildi.

Güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine lobi yerine merdivenlere yönelen saldırganların burada rastgele ateş açtığı ve güvenlik görevlisi dahil dört otel çalışanını öldürdüğü, ikisini de yaraladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, polis, asker ve deniz kuvvetleri olaya hemen müdahale etti, otelde kalanların ve çalışanların tahliye edilmesiyle teröristler dördüncü katta sıkıştırıldı. Teröristlerin güvenlik kameralarını işlemez hale getirip dördüncü kata açılan tüm noktalara bomba yerleştirdiği belirtilen açıklamada, bombalar etkisiz hale getirildikten sonra çıkan çatışmada bir deniz kuvvetleri personelinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çatışmada iki subay ile iki deniz askeri de yaralandı.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen üç teröristin de öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırıyı Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA) isimli ayrılıkçı örgüt üstlendi. BLA, kasım ayında Çin'in Karaçi Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı da üstlenmişti.

Saldırının düzenlendiği otel, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin son noktası olan Gvadar'da yer alıyor. Özellikle Çin'in 50 milyar dolarlık yatırımıyla yürütülen Gvadar Liman Projesi içinde enerji, ulaşım, turizm ve inşaat alanında yatırımlar da yer alıyor.

Ayrılıkçı Belucistan terör örgütleri, CPEC'ten ve Belucistan'ın zenginliklerinden adil faydalanamadıkları gerekçesiyle sık sık CPEC projesi ile Çinliler ve Çin'e ait yapılara saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Gvadar Limanı Pakistan

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