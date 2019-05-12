Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Pakistan'ın Gvadar kentindeki 5 yıldızlı otele dün düzenlenen saldırıda biri asker dördü otel çalışanı beş kişi hayatını kaybederken dördü asker altı kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, üç saldırganın, ülkenin güneyindeki Umman Denizi kıyısında bulunan Gvadar kentindeki otele girerek sivilleri rehin almak istediği ancak otelin güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu belirtildi.

Güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine lobi yerine merdivenlere yönelen saldırganların burada rastgele ateş açtığı ve güvenlik görevlisi dahil dört otel çalışanını öldürdüğü, ikisini de yaraladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, polis, asker ve deniz kuvvetleri olaya hemen müdahale etti, otelde kalanların ve çalışanların tahliye edilmesiyle teröristler dördüncü katta sıkıştırıldı. Teröristlerin güvenlik kameralarını işlemez hale getirip dördüncü kata açılan tüm noktalara bomba yerleştirdiği belirtilen açıklamada, bombalar etkisiz hale getirildikten sonra çıkan çatışmada bir deniz kuvvetleri personelinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çatışmada iki subay ile iki deniz askeri de yaralandı.