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Pakistan'da 7 çocuğun katili idam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

7 çocuğu tecavüz ettikten sonra öldüren adam idam edildi

Pakistan'da 6 yaşındaki Zeynep Ensari ve 6 çocuğa tecavüz edip öldüren İmran Ali idam edildi.

Pakistan basınına yansıya haberlere göre Lahor kentindeki Kot Lakhpat Hapishanesi'nde sabaha karşı yapılan infaza, doktor, savcı ve Zeynep'in babası Muhammed Emin Ensari de katıldı.

İdam mahkumu Ali, son olarak 57 kişilik akraba ve arkadaşlarıyla buluşturuldu. Görüşmenin ardından idam edilen Ali'nin cenazesi yakınları tarafından hapishaneden alındı.

Kurban yakınlarının idamın televizyonlarda canlı yayınlanması isteği ise kabul edilmedi.

Tecavüz edildikten sonra öldürülen Zeynep Ensari'nin babası Muhammed Emin Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zeynep yaşasaydı iki ay önce 7 yaşına girecekti. Annesi yas tutmaktan perişan oldu. Katil bugün kaderiyle yüz yüze geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve savcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 7 çocuğu tecavüz ettikten sonra öldürdü

Polis, cesedi bir çöplükte bulunan Zeynep'nin vücudundaki izlerden işkenceye ve tecavüze uğradığını tespit etmişti.

Zeynep'ten alınan DNA örnekleri, Pencap eyaletinin Kasur kenti çevresinde geçen yıl yaşanan cinsel saldırı olayının kurbanlarıyla eşleşmişti.

DNA örneklerinin Ali'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonların 19'uncu gününde Ali yakalanmıştı.

Zeynep'in kaybolduğu 4 Ocak 2018 tarihine ait bir güvenlik kamerası görüntüsünde çocukla yürürken görülen Ali, Zeynep ve 6 çocuğu tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü kabul etmişti.

Mahkemede ise Ali'nin terör de dahil 12 suçtan arandığı ortaya çıkmıştı.

Hakkında 12 kere idam kararı verilen Ali, hem Lahor Yüksek Mahkemesine hem de Anayasa Mahkemesine temyiz talebinde bulunduysa da reddedilmişti. Cumhurbaşkanlığı affı da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilmemişti.

Pakistan'da Sahil isimli sivil toplum kuruluşunun bu yıl açıkladığı istatistiklere göre 2017 yılında 2 bin 77'si kız çocuğu olmak üzere 3 bin 455 çocuk cinsel saldırıya uğradı ve bu çocuklardan 65'i öldürüldü.

Araştırmada, öldürülen çocukların 36'sının kız, 29'unun da erkek olduğu belirtildi.

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idam Lahor Pakistan

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