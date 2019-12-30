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  4. Pakistan'da altı katlı bina çöktü

Pakistan'da altı katlı bina çöktü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde yan yattığı için boşaltılan 6 katlı bina saatler sonra tamamen yıkıldı.

Yerel medyada yer alan habere göre, kentin Ranchor Lane bölgesinde içinde 25 daire ile depolar bulunan 6 katlı bina sabah saatlerinde yan yatmaya başladı.

Binada yaşayanların aktardığına göre, uzun zamandır kolonların döküldüğü ve duvarlarda çatlakların oluştuğu bina yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.

Tahliyesinden saatler sonra tamamen yıkılan binada can kaybı yaşanmadı.

TEK KATLI EV RUHSATI BULUNUYOR

Sindh Eyalet Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre ise binanın 12 yıl önce inşa edildiği ancak ruhsatının 1987'de tek katlı ev yapılmak üzere verildiği ortaya çıktı.

Binanın yıkılmasına neden olarak kullanılan kalitesiz malzemeler gösterilirken, binada daha önce bir kere de yangın çıktığı belirtildi.

Eyalet Başbakanlığı, binanın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki binalarda da hasar tespit çalışması yapılacağı duyuruldu.

Sindh Yapı Kontrol Kurumu Başkanı Aşkar Daver, eyaletteki 300'ün üzerinde yüksek katlı binanın riskli olduğunu söyledi.

Karaçi'de Şubat ayında da 3 katlı bir bina yıkılmış, 25 kişinin yaşadığı apartmandan 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan'ın Karaçi kenti

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