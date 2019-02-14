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Pakistan'da ana muhalefet lideri serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

Pakistan'da ana muhalefet lideri serbest bırakıldı

Lahor Yüksek Mahkemesi, Aşiana-i İkbal Toplu Konut Projesi ve Ramazan Şeker Fabrikaları davalarından tutuklu bulunan ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde (2013-2018) yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla geçen ekim ayında tutuklanan Şerif ve eski Başbakan Navaz Şerif döneminde başbakanlık genel sekreterliği yapan Favad Hüseyin Favad'ın serbest bırakılma taleplerini içeren dilekçeleri bugün Lahor Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Ocak ayında Lahor Yüksek Mahkemesine sunduğu dilekçesinde Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından siyasi nedenlerle tutuklandığını söyleyen Şerif, "Yaptığım her şey yasalara ve anayasaya uygundur. Bir santim bile devlet arazisi benim emrimle birisine verilmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Dilekçeler ve yargılamalar ışığında karar veren mahkeme, Şerif ve Favad'ın serbest bırakılmasına karar verirken, farklı bir davadan daha tutuklama kararı bulunan Favad serbest bırakılmadı.

Geçen yıl ekim ayında, Pencap'a temiz su sağlamak amacıyla kurulan Saaf Pani şirketiyle ilgili davada ifade vermeye giden Şerif, hakkında açılan diğer dava olan Aşiana-i İkbal Toplu Konut Projesi davasından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Şerif, toplu konut ihalesini iptal edip ihaleyi başka şirkete vererek devleti 193 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 7,3 milyon lira) zarara uğratmakla suçlanıyor.

Görevini kötüye kullanmakla suçlanan Şerif, tutuklu bulunduğu süre içinde Meclis Başkanı'nın izniyle Meclis toplantılarına katılmıştı.

Meclis toplantılarında konuşan Şerif, mahkemeye çağırıldığı davadan değil başka bir davadan tutuklandığını belirterek bunun yasalara aykırı olduğunu söylemiş, hakkında verilen kararların hukuki değil siyasi olduğunu ifade etmişti.

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Pakistan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Lideri Şahbaz Şerif Pakistan Pencap Eyaleti

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