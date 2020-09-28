HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pakistan’da ana muhalefet lideri Sharif tutuklandı

Pakistan’da ana muhalefet lideri Sharif tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Pakistan’da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif, hakkındaki kara para aklama ve yolsuzluk davasının ardından tutuklandı.Pakistan’ın ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Shehbaz Sharif, hakkında yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama davası kapsamında tutuklandı.

Pakistan’da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif, hakkındaki kara para aklama ve yolsuzluk davasının ardından tutuklandı.
Pakistan’ın ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Shehbaz Sharif, hakkında yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama davası kapsamında tutuklandı. Sharif’in Lahor Yüksek Mahkemesi’nin (LHC) kefalet talebini reddetmesi üzerine Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığı belirtildi.

Çok sayıda PML-N parti üyesi ve destekçisi, eski Pencap Başbakanı ve parti lideri Sharif’e destek olmak için mahkemeye önünde toplanarak slogan attı.

Söz konusu dava 9 Nisan’da başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?
Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mesaiye geç kalan, işi savsaklayan işçi tazminatsız işten çıkarılabilecek!
İşe geç kalan yandı! İşte yeni karar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu
MSB duyurdu: Teslim oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Erdoğan'dan Beşiktaş'ta kestaneciye ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.