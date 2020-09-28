Pakistan’da ana muhalefet lideri Sharif tutuklandı

Pakistan’da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif, hakkındaki kara para aklama ve yolsuzluk davasının ardından tutuklandı.

Pakistan’ın ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Shehbaz Sharif, hakkında yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama davası kapsamında tutuklandı. Sharif’in Lahor Yüksek Mahkemesi’nin (LHC) kefalet talebini reddetmesi üzerine Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığı belirtildi.

Çok sayıda PML-N parti üyesi ve destekçisi, eski Pencap Başbakanı ve parti lideri Sharif’e destek olmak için mahkemeye önünde toplanarak slogan attı.

Söz konusu dava 9 Nisan’da başlamıştı.

