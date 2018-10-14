Pakistan'da ara seçimler

Pakistan'da 25 Temmuz'da düzenlenen seçimlerde ertelenen, iptal edilen ve yeniden yapılması kararlaştırılan 35 seçim bölgesinde seçmenler sandık başına gitti.

Federal ve yerel parlamentolarda boş kalan 35 sandalye için gerçekleştirilen seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Yaklaşık 9 milyon Pakistanlı seçmen, 11'i federal parlamento, 24'ü eyalet meclisleri üyeliği için 370'in üzerinde aday arasından seçimini yapacak.

Seçim olan bölgeler arasında Başbakan İmran Han'ın katılıp kazandığı 5 bölgeden 4'ü de bulunuyor. Han'ın, bu bölgelerden birini temsiliyet için tercih etmesiyle diğer 4 bölgenin sandalyeleri boş kalmıştı.

Diğer bölgelerde ise seçimler, adayların çekilmesi ya da ölmesi üzerine alınan iptal kararları veya Pakistan Seçim Komisyonu'nun (ECP) yenilenme kararı nedeniyle düzenleniyor.

25 Temmuz'da kaybeden ancak seçimin yenilenmesiyle yeniden aday olma hakkı kazananlar arasında eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi de yer alıyor.

Diğer yandan eyalet seçimlerinde 25 Temmuz seçimlerine katılan bazı muhalefet partileri, diğer muhalefet partileri yararına seçimden çekildiklerini açıkladı. Partiler, Pencap eyaletinde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Sindh eyaletinde ise Pakistan Halk Partisini (PPP) destekleyeceklerini bildirdi.