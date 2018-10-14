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Pakistan'da ara seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

Oy kullanma işlemi sona erdi

Pakistan'da 25 Temmuz'da düzenlenen seçimlerde ertelenen, iptal edilen ve yeniden yapılması kararlaştırılan 35 seçim bölgesinde oy verme işlemi sona erdi.

Federal ve yerel parlamentolarda boş kalan 35 sandalye için gerçekleştirilen seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Yaklaşık 9 milyon Pakistanlının, 11'i federal parlamento, 24'ü eyalet meclisleri üyeliği için 370'in üzerinde aday arasından yaptığı seçim yerel saatle 17.00’de sona erdi ve sayıma geçildi.

Önceki seçimlerde oy sayım ve açıklama sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle resmi sonuçları 3 gün sonra duyuran Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), sistemlere gün boyu 10 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

ECP en kısa sürede sayılan oyları açıklayacağını belirtti.
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- Eski Başbakan yeniden yarışıyor

Seçim olan bölgeler arasında Başbakan İmran Han'ın katılıp kazandığı 5 bölgeden 4'ü de bulunuyor. Han'ın, bu bölgelerden birini temsiliyet için tercih etmesiyle diğer 4 bölgenin sandalyeleri boş kalmıştı.

Diğer bölgelerde ise seçimler, adayların çekilmesi ya da ölmesi üzerine alınan iptal kararları veya Pakistan Seçim Komisyonu'nun (ECP) yenilenme kararı nedeniyle düzenlendi.

25 Temmuz'da kaybeden ancak seçimin yenilenmesiyle yeniden aday olma hakkı kazananlar arasında eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi de yer aldı. Abbasi, İslamabad’dan aday oldu.

- Muhalefet eyaletlerde birleşti

Diğer yandan eyalet seçimlerinde 25 Temmuz seçimlerine katılan bazı muhalefet partileri, diğer muhalefet partileri yararına seçimden çekildiklerini açıkladı. Partiler, Pencap eyaletinde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Sindh eyaletinde ise Pakistan Halk Partisini (PPP) destekleyeceklerini bildirdi.

25 Temmuz'da yapılan seçimler sonucunda Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), bazı muhalefet ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle iktidara gelmişti.

PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletinde de hükümeti kurmuştu. Önceki dönemde federal düzeyde ve ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta iktidarda eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N bulunuyordu.

PML-N, 25 Temmuz'da yaklaşık 85 sandalye kaybederek federal mecliste ikinci parti olurken hiçbir eyalette iktidara gelemedi.

Eski Başbakan Benazir Butto'nun partisi PPP ise federal mecliste 3. parti oldu. PPP, Sindh eyaletinde ise birinci parti olarak hükümeti kurdu.

PPP, 25 Temmuz sonrası oluşan muhalefet bloğuna katılmış ancak tek başbakan adayı çıkarmak isteyen diğer partilerle anlaşmazlığa düşerek bloktan ayrılmıştı.

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Pakistan seçimler

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