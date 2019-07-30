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Pakistan'da askeri eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 08:32 | Son Güncelleme

Pakistan'da askeri eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 17 ölü

Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağının başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, PAF'a ait eğitim uçağı İslamabad'a 30 kilometre yakınlıktaki Mora Kalu bölgesinde düştü.

Rutin eğitim faaliyeti sırasında evlerin bulunduğu bölgeye düşen uçağın kazanın ardından alev aldığı belirtilen açıklamada, çevredeki bazı evlerin de yangından zarar gördüğü ifade edildi.

Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen askerlerden ikisinin yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.

Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri eğitim uçağı İslamabad Pakistan Pakistan Hava Kuvvetleri Ravalpindi

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