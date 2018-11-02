Pakistan'da Asya Bibi protestoları üçüncü gününe girdi

Diğer yandan başkentin çeşitli bölgelerinde cuma namazı çıkışı yapılan gösterilerde herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

İslam'a hakaret yasasının uygulanmasını isteyen göstericiler, barikat olarak yerleştirilen konteynerlerin etrafında toplanarak miting yaptı.

Otoyolları kapatan ve eyalet yönetim binalarının etrafında toplanan göstericiler, başkent İslamabad'da Anayasa Mahkemesi gibi devlet daireleri ile büyükelçiliklerin bulunduğu D-Chowk bölgesi girişinde toplandı.

İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idam cezası alan 53 yaşındaki Asya Bibi adlı kadının Anayasa Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar 3'üncü gününde devam etti.

İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver kentlerinde cep telefonu şebekeleri çalışmazken eğitime de bir süre ara verildi.

Tren ve metrobüs servislerinin durduğu ülkede, şehirler arası otobüsler de saldırı tehlikesine karşı bazı seferlerini iptal etti.

Pencap, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde, 10 Kasım'a kadar kamusal alanlarda 4'ten fazla kişinin bir arada yürümesi yasaklandı.

Eylemciler özellikle Lahor'da bazı otobüs, kamyon ve araçları yaktı.

Özellikle Tahrik-i Lebbeyk Pakistan grubunun başı çektiği eylemlerde ülkenin en büyük kenti Karaçi'ye çıkan 25 ana yol kapatıldı. Peşaver'i İslamabad'a, İslamabad'ı Lahor'a, Ravalpindi'yi Faysalabad'a bağlayan otobanlar da eylemciler tarafından işgal edildi.

Bu kentlere çıkan ana yolların kapatılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Eylemcilerin kapattığı yolları aklıselim ile açacağız." diye konuştu.

Ülkenin Lahor, Karaçi ve Peşaver gibi büyük kentlerinde de protestolar devam etti.

Associated Press (AP) haber ajansı da Bibi'nin güvenlik endişeleri nedeniyle hala hapisten çıkmadığını iddia etti.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gaffur yaptığı açıklamada, Bibi ile ilgili kararın yargının yetki alanına girdiğini belirterek, "Bibi davası 10 yıldır mahkemelerde görüşülüyor. Tamamıyla yargının yetki alanına giren bu davada ordunun yapabileceği bir şey yoktur. Ordunun her tartışmanın içine çekilmesi üzüntü verici." ifadesini kullandı.

- Asya Bibi davası

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

53 yaşındaki Bibi için 2010'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermişti.

Bibi'nin idamını önlemek için çok sayıda kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenlemişti.

Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim'de görülen temyiz davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir." demişti.