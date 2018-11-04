Pakistan'da Asya Bibi’nin ailesinden Batı'ya çağrı

Bibi’nin eşi, ülkeden ayrılmalarına yardım etmeleri için ABD, İngiltere ve Kanada’ya çağrı yaptı.Pakistan'da Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Asya Bibi'nin beraat etmesi üzerine radikal İslamcıların düzenlediği protesto gösterilerinin ardından, eşi Ashik Mesih ailenin hayatından kaygı duyuyor. Bibi’nin eşi Ashik Mesih, Pazar günü yayınlanan görüntülü mesajında, ABD, İngiltere ve Kanada’ya çağrıda bulunarak hâlen cezaevinde bulunan eşi Asya Bibi ve ailesinin Pakistan’ı terk etmesi ve sığınma hakkı tanınması için yardım etmelerini istedi.

Hristiyanlık dinine mensup olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti. Bunun üzerine radikal İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin Cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmesine izin verilmemesi öngörülmüştü. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.