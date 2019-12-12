HABER

Pakistan'da avukatlar ve doktorlar arasında arbede 3 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

Pakistan?da bir doktorun, avukatlarla alay ettiği bir videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra avukatlar doktoru protesto etmek için hastaneye gitti.

Pakistan, (DHA)- Pakistan?da bir doktorun, avukatlarla alay ettiği bir videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra avukatlar doktoru protesto etmek için hastaneye gitti. Ancak avukatların protestosu hastane baskınına dönüştü ve olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Geo TV haber kanalının haberine göre, Pencap Barosu (PBC) Başkan Yardımcısı Shahnawaz İsmail, viral olan bir videoya tepki göstermek için avukatların Lahor şehrindeki hastaneye saldırdığını açıkladı. Açıklamada, doktorların ve Pencap Kardiyoloji Enstitüsü (PIC) çalışanlarının, hastaneye annesini getirmiş bir avukatı darp ettiği ve doktorların ihmali yüzünden avukatın annesinin sağlının kötüye gittiği bilgisi de yer aldı. İsmail ayrıca, viral olan videonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi gözaltına almadığını da sözlerin ekledi.
Olaylara neden olan videoda, doktorların avukatlarla alay ettiği ve avukatların darp edilmesiyle ilgili bir bölüm bulunurken, hastaneye giden avukatların doktorlara ve hastalara saldırdığı bununla birlikte hastanedeki ekipmanlara da zarar verdiği belirtildi. Avukatlar ve doktorlar arasında çıkan arbedeye polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği ve 2 saat süren olaylarda, avukatların bir de polis aracını ateşe verdiği belirtildi. Ayrıca, Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı Feyyaz Çohan?ın da olayların yaşandığı hastaneye geldiği ve avukatların hedefi haline gelerek tartaklandığı açıklandı.
Öte yandan, avukatların doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastaların doktorsuz kaldığı ve müdahale edilemeyen 3 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
İsrail bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyorİsrail bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidiyor
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldüNijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rus uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

Rus uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

AB'den Türkiye-Libya anlaşmasına ret

AB'den Türkiye-Libya anlaşmasına ret

O ülke 1 yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

O ülke 1 yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

İngiltere sandığa gidiyor! Sonuçlar neyi değiştirecek?

İngiltere sandığa gidiyor! Sonuçlar neyi değiştirecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.