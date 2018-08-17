HABER

Pakistan'da başbakan seçilen İmran Han'dan ilk mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:11 | Son Güncelleme

İmran Han: - "Ülkemizde çok güçlü bir hesap verme mekanizmasına sahip olmalıyız. Bu ülkeyi yağmalayan insanlarla mücadele etme sözü veriyorum"

Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA), ülkenin 22. başbakanı seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, ilk konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele vurgusu yaptı.

NA'daki 342 üyenin 176'sının oyunu alarak başbakan seçilen Han, seçimin ardından meclis kürsüsünden ilk mesajlarını verdi.

PTI ile 22 yıldır iktidara gelme mücadelesi verdiğini hatırlatan Han, "Hiçbir diktatörün omuzlarında yükselmedim. Bu ülkede benden fazla mücadele etmiş bir lider varsa o da benim idolüm ve kahramanım olan Muhammed Ali Cinnah'tır." diye konuştu.

"Halkın özlemini duyduğu değişimi sağlayacağız." diyen Han, konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele sözü verdi.

Han, "Ülkemizde çok güçlü bir hesap verme mekanizmasına sahip olmalıyız. Aklanan kara paralar, sağlık, eğitim ve temiz suya harcanması gerekiyor. Başkalarının cebine giren paraları geri getireceğim. Bu ülkeyi yağmalayan insanlarla mücadele etme sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Mecliste her ay iki kez, halkın ve milletvekillerinin sorularının cevaplandırılacağı soru-cevap oturumu yapacağını belirten Han, muhalefet partilerinin seçim usulsüzlüğü iddialarına ise "Bugün burada beni protesto edenler benim araştırılmasını talep ettiğim 4 seçim bölgesinde neden araştırma yapmadı? Ben soruşturma talep ettiğimde beni sadece yerleşik düzenin adamı olmakla suçladınız." cevabını verdi.

Han, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile seçim usulsüzlüklerinin araştırılması konusunda ortaklaşa hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.

Han, yarın Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in huzurunda yemin ederek hükümeti kurma yetkisini alacak ve görevine resmen başlayacak.

- Meclis karıştı

Başbakanlık seçimi öncesi ve sonuçların açıklanmasının ardından mecliste muhalefet sıralarından tepki geldi.

Eski başbakan Navaz Şerif lehine tezahüratların yükseldiği PML-N'in lideri Şahbaz Şerif, Han'ın konuşmasının ardından kürsüye geldi. "Tüm dünyada bu seçimde usulsüzlük olduğu konuşuluyor." diyen Şerif, Pakistan Seçim Komisyonu ve diğer yetkilileri eleştirdi.

Seçim sonuçlarının açıklandığı sistemin seçim akşamı kasıtlı olarak kapatıldığını savunan Şerif, adil bir araştırma komisyonu kurulmadığı takdirde muhalefetin sokaklara döküleceği uyarısında bulundu.

Meclisteki üçüncü büyük parti konumundaki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto-Zerdari ise hem PTI'yı hem PML-N'i eleştirerek, "Mecliste biz olmasak ne meclis başkanı ne de başbakan seçilirdi. Şimdi isteğimiz başbakanın 100 günlük yol haritası açıklaması ve 10 milyon kişiye istihdam oluşturup yoksulluğu bitirmesidir." dedi.

Han'ın sadece PTI'nın değil tüm Pakistan'ın başbakanı olduğunu söyleyen Butto-Zerdari, PML-N'yi ise "Tüm muhalif partiler Han'ın konuşmasını rahatça yapması konusunda söz verdi ancak PML-N sözünü tutmadı." diyerek eleştirdi.

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasıHatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Çocuklar trafikte 'kırmızı düdük' ile uyaracaklarÇocuklar trafikte 'kırmızı düdük' ile uyaracaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilaval Butto-Zerdari Pakistan Pakistan Adalet Haraketi Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Halk Partisi (PPP) Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Lideri Şahbaz Şerif Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI)

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.