Pakistan'da başbakan seçilen İmran Han'dan ilk mesaj

Pakistan Ulusal Meclisi'nde (NA), ülkenin 22. başbakanı seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, ilk konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele vurgusu yaptı.

NA'daki 342 üyenin 176'sının oyunu alarak başbakan seçilen Han, seçimin ardından meclis kürsüsünden ilk mesajlarını verdi.

PTI ile 22 yıldır iktidara gelme mücadelesi verdiğini hatırlatan Han, "Hiçbir diktatörün omuzlarında yükselmedim. Bu ülkede benden fazla mücadele etmiş bir lider varsa o da benim idolüm ve kahramanım olan Muhammed Ali Cinnah'tır." diye konuştu.

"Halkın özlemini duyduğu değişimi sağlayacağız." diyen Han, konuşmasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele sözü verdi.

Han, "Ülkemizde çok güçlü bir hesap verme mekanizmasına sahip olmalıyız. Aklanan kara paralar, sağlık, eğitim ve temiz suya harcanması gerekiyor. Başkalarının cebine giren paraları geri getireceğim. Bu ülkeyi yağmalayan insanlarla mücadele etme sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Mecliste her ay iki kez, halkın ve milletvekillerinin sorularının cevaplandırılacağı soru-cevap oturumu yapacağını belirten Han, muhalefet partilerinin seçim usulsüzlüğü iddialarına ise "Bugün burada beni protesto edenler benim araştırılmasını talep ettiğim 4 seçim bölgesinde neden araştırma yapmadı? Ben soruşturma talep ettiğimde beni sadece yerleşik düzenin adamı olmakla suçladınız." cevabını verdi.