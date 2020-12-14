Pakistan'da Binlerce Kişilik Mitingle Başbakan Khan'a İstifa Çağrısı

Pakistan’ın ikinci büyük kenti Lahor’da toplanan binlerce kişi, Başbakan Imran Khan’ın istifasını istedi. Muhalif partiler birliği lideri, başkente bir yürüyüş başlatacaklarını söyledi ve askerin karşılarına çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Muhalif 11 siyasi partiyi temsil eden Pakistan Demokratik Hareketi mitinginde konuşan Maulana Fazlur Rehman, Lahor’da düzenlenen mitingte konuştu. Rehman “Halkın önünden çekilin” mesajı verdi. Rehman, Başbakan Imran Khan’ın istifa etmemesi halinde Ocak ayının sonunda, başkent İslamabad’a bir protesto yürüyüşü başlatacaklarını açıkladı. Rehman aslen İslam Cemaati Uleması adlı siyasi partinin lideri ve Başbakan Khan’ı en sert eleştiren isim olarak tanınıyor. Rehman bir muhalefet bloğu kurulmasına da öncülük etti. Lahor’da haftasonu düzenlenen mitinge onbinlerce kişinin katıldığı belirtiliyor. Lahor ülkede siyasetin başkenti olarak biliniyor. Bağımsız bir Pakistan’ın kurulması ve İngiltere’de ayrılma fikri de 1940 yılında bu şehirde hayat bulmuştu. Ülkenin en büyük siyasi partisi Pakistan Halk Partisi de bu şehirde kuruldu. İktidardaki Pakistan Tehreek e Insaaf partisi de 2011 yılında iktidar yürüyüşüne Lahor’dan başlamıştı. Bu sebeple muhalif hareketin de başlangıç noktasının da başkent yerine Lahor olmasının sembolik önemi bulunuyor.

Muhalefet partileri, ordunun ve istihbarat biriminin başındaki üst düzey yetkilileri, son seçimleri Imran Khan’ın kazanmasını sağlamakla suçluyorlar. Bu sebeple muhalifler Başbakan Imran Khan kadar ordu ve istihbarat yöneticilerini de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan sorumlu tutuyorlar. Eski Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif de yaptığı açıklamada “Tek sorumlu Imran Khan mı yoksa sizin oylarınızı çalıp onu iktidara getirenler mi?” diyerek ordu ve istihbarata atıfta bulundu. Şerif’in partisi de muhalif birliğin içerisinde yer alıyor. Ordu seçime müdahale ettikleri iddialarını reddediyor. Başbakan Imran Khan da muhalifleri, kendileri iktidardayken ülkenin tüm varlığını çalan yağmacılar olarak nitelendiriyor. Muhalifler, haftasonu düzenledikleri mitingi başarılı olarak nitelendirirken Başbakan Khan, aksini iddia etti. Khan Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Acınası bir durum. Muhalifler, COVID19’un arttığı bir sırada, para, zaman ve çaba harcayarak, çalışanların hayatlarını tehlikeye atarak, halkın güvenliği ve sağlığı konusunda ne kadar ilgili olduklarını gösterdiler” ifadelerini kullandı.