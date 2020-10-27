Pakistan'da Bir Medreseye Yapılan Bombalı Saldırıda En Az 7 Kişi Öldü

Pakistan’ın Peşaver kentinde, İslami konularda eğitim veren bir medreseye yapılan bombalı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti 70’den fazla kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri, medrese binasına içerisine yerleştirilen patlayıcının sabah öğrencilerin derste oldukları sırada patlatıldığını açıkladı.

Polis patlayıcının bir çantanın içerisine konularak medrese binası içerisine bırakılmış olduğunun tespit edildiğini söyledi

Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananların medresede eğitim alan çocuklar ve gençler olduğu belirtildi. Yetkililer ağır yaralılar bulunduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getiriyorlar.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırının yaşandığı Peşaver şehri, Pakistan Afganistan sınırından yer alan ve sık sık saldırılara sahne olan bir şehir.

