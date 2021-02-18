Pakistan’da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Pakistan’ın Kette kentinin batı kesiminde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 1 asker ise yaralandı.

Pakistan’ın Kette kentinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Pakistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Kette’nin batı kesiminde yaşanan olayda Pakistan ordusunda görevli 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yeri güvenlik şeridi ile çevrilirken bomba imha ekipleri, olay yerini temizledi.

Yaşanan patlamanın Jabal-e-Noor bölgesinde yer alan Sınır Kolordu (FC) araçlarını hedef aldığını kaydeden polis, patlamayı şu ana kadar bir grubun veya örgütün ise üstlenmediğini ifade etti.

