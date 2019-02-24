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Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Pakistan'da bir motosiklete gizlenmiş bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Patlama, Belucistan eyaletinin Dera Murad Jamali kentinde meydana geldi.

Kentteki bir iş yerinin dışına park etmiş motosiklete gizlenmiş bomba düzeneğinin patlaması sonucu olay yerindeki 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Afganistan, İran ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri, sık sık Belucistan'ı hedef alıyor.

Polis Müfettişi Muhsin Butt'un verdiği bilgilere göre, eyalette 2018 yılında yaşanan saldırılarda 15'i güvenlik görevlisi 119 kişi yaşamını kaybetti, 114 kişi de yaralandı.

Eyalette geçen yıl düzenlenen bin 245 terör operasyonunda 25 terörist öldürüldü, 55 terörist yakalandı. Operasyonlara istihbarat güçleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Pakistan

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