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Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 21:36 | Son Güncelleme

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

Pakistan'da, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajur bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı, bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Araçta bulunan Amanullah ve Gul Badin adlı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis yetkilileri, olayın ardından Afganistan-Pakistan sınırında yer alan bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını açıkladı.

Patlama, gün içinde yaşanan ikinci olay oldu. Belucistan eyaletinin Afganistan sınırında yer alan Çaman'da yapılan ilk saldırıda ise bir camiye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında caminin imamının da olduğu 10 kişi yaralanmıştı. Polis yetkilileri, imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtmişti.

Patlamaların yaşandığı iki bölge de sıklıkla Taliban'ın saldırılarına hedef oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Hayber Pahtunhva eyaleti Pakistan Taliban

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