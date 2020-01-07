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  4. Pakistan’da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Pakistan’da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Pakistan’da motosikletle düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Pakistan’da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Pakistan, (DHA)- Pakistan’da motosikletle düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Saldırı, Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde meydana geldi. Yerel medya, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin yerel medyaya konuşan Belucistan İl Meclisi Üyesi Jam Kamal, "Korkak teröristler bir kez daha şehirde barışı bozmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Patlama noktasında incelemeler sürerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan’da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

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