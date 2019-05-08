Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

LAHOR (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesine yapılan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, en az 23 kişi yaralandı.

Lahor Emniyet Müdürü Gazanfer Ali, yaptığı açıklamada, Data Darbar Türbesi önündeki polis aracında gerçekleşen patlama sonucu araçta bulunan 4 polis memuru ve bir kişinin hayatını kaybettiğini, çevredeki çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ali, saldırının bir intihar bombacısı tarafından mı, yoksa önceden yerleştirilmiş bomba düzeneğiyle mi gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Patlama sırasında türbe içinde ve çevresinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ifade eden Ali, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

11. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Ali Hacveri'nin mezarının olduğuna inanılan türbe, Güney Asya'nın en büyük sufi tapınağı olarak biliniyor. Türbe 2010'da kanlı intihar saldırılarının hedefi olmuştu.

