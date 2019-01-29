Pakistan’da bombalı saldırı: 9 yaralı

Pakistan’ın Belucistan vilayetine bağlı Turbat şehrinde motosiklete bomba yerleştirilerek gerçekleştirilen saldırıda, 9 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan vilayetinde sınır muhafızlarının aracını hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi yaralandı. Bölge polisine göre saldırı, Kech ilçesinde bir otelin yanındaki park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildi. Bombalı saldırı, sınır muhafızlarının araçları bölgeden geçerken gerçekleştirildi. Saldırıda 1 araç hasar gördü, 4 sınır muhafızı ve biri 11 yaşında çocuk olmak üzere yoldan geçen 5 kişi yaralandı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Özkan Edip Akgülay tutuklandı!
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum