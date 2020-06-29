HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı

Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı

29.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı

Pakistanlı yetkililer, saldırıda 4’ü saldırgan olmak üzere en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına bugün dört silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Yerel polis yetkilisi Sharjeel Kharal, olayla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında dört güvenlik görevlisi, bir polis ve bir sivilin bulunduğunu söyledi. Saldırganların da güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü belirten Kharal, üçü polis yedi kişinin de yaralandığını ifade etti.

Karaçi Emniyet Müdürü Ghulam Nabi Memon da silahlı kişilerin Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silah ve el bombası ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek güvenlikli bir bölgede bulunan binada çok sayıda özel bankanın genel müdürlüğü de bulunuyor.

Pakistan Menkul Kıymetler Borsası (PSX) Twitter'da yaptığı açıklamada, "Olaylar devam ediyor ve güvenlik güçlerinin yardımıyla yönetim, güvenliği sağlıyor ve durumu kontrol ediyor" dedi.

Pakistan Borsası Başkanı Furrukh Khan, borsada işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Saldırı sırasında binada bin kişinin bulunduğu bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Pakistan uzun zamandır silahlı radikal İslamcı gruplarla mücadele ediyor.

dpa, Reuters / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!
2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

BM'den flaş açıklama: Yasa dışı!

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu!

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Bangladeş'te feribot faciası!

Bangladeş'te feribot faciası!

Karaçi borsa binasına saldırı!

Karaçi borsa binasına saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.