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Pakistan’da boya fabrikasında dev yangın

09.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Alevler tüm fabrikayı sararken, 12 itfaiye aracı ile yangına müdahale ediliyor.
Pakistan’ın güneyindeki liman kenti Karaçi’deki bir boya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika binası içinde çok sayıda kişinin mahsur kaldığı aktarılırken, kurtarma ekiplerinin tahliye çalışmalarına başladığı bildirildi. Çıkan yangında şu ana kadar 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir itfaiye görevlisi, "Yangın kontrolden çıktı. Çünkü fabrikada yangını körükleyen büyük miktarda benzin ve tiner var" dedi. Yetkililer kent genelindeki istasyonlarda alarm durumuna geçildiğini duyururken, tüm fabrikayı saran ve yakındaki binalara yayılmasından korkulan yangına 12 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edildi.
Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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