Pakistan’da çatı çöktü: 3 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 katlı bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 katlı bir evin çatısı düştü. Olayda aynı aileden 3 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaşayanlar, çatının çökmesinden önce evin kötü bir halde olduğunu ifade ettiler.

