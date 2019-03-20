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Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Pakistan'da Çek modele uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl hapis

Pakistan'da Çek model Tereza Hluskova, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lahor'da görülen duruşmada, geçen yıl Lahor'dan Abu Dabi'ye gitmek üzereyken yakalanan Hluskova hakkında karar açıklandı.

Çekya'nın İslamabad Büyükelçiliğinden yetkililerin de takip ettiği davada 8 yıl 8 ay hapis cezası alan 23 yaşındaki Hluskova'yla birlikte yargılanan Shoaib isimli Pakistanlı ise beraat etti.

Kararın ardından gözyaşlarını tutamayan Hluskova'nın temyize gitme hakkı olduğu belirtildi.

Hluskova model olarak gelip 3 ay kaldığı Pakistan'dan Abu Dabi'ye gitmek isterken havalimanında çantasında 8,5 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı.

Çek model, ifadesinde uyuşturucunun kendisine verilen hediyelerin arasından çıktığını iddia etmişti.

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Lahor Pakistan

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