Pakistan'da cuma namazı sırasında bombalı saldırı

Pakistan'da bir caminin içinde cuma namazı sırasında yaşanan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, iki kişi öldü, 3'ü ağır en az 15 kişi de yaralandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Peştunabad bölgesinde yaşanan olayla ilgili yerel medyaya hastane ve polis kaynaklarından yansıyan bilgiye göre, patlama namaz sırasında caminin içinde gerçekleşti.

Rehmania Camisi içinde yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü, 3'ü ağır en az 15 kişinin ise yaralandığı belirtilirken, namaz esnasında içeride en az 40 kişinin olduğu ifade edildi.

Saldırıyı sosyal medyada paylaştığı mesajla kınayan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Kuetta'da kötü güçler tarafından yapılan başka bir kötülük daha. Ramazanda bile camide ibadet eden masumları hedef aldılar. Bu güçlerin ibadet eden masum sivilleri hedef alması son derece acı verici. Bu güçlere karşı kararlılığımız bu korkak saldırıyla sarsılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Basına açıklama yapan Belucistan Eyalet Başbakanı Jam Kamal Han Alyani ise saldırıyı kınayarak, "Bu mübarek ayda ve günde ibadet eden masumları hedef alanlar en ağır cezaları hakediyor." dedi.