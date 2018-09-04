Pakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi

Pakistan'da görev süresi 9 Eylül'de dolacak Memnun Hüseyin'in yerine gelecek yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için ulusal parlamentonun 2 kanadı ile 4 eyalet meclisinde seçim başladı.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 16.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için iktidar partisinden ve muhalefetten üç aday yarışıyor.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı, parti kurucularından ve parlamentonun alt kanat üyesi Arif Alvi oldu.

Daha önce meclis başkanlığı ve başbakanlık seçimleri için diğer muhalefet partileriyle uzlaşan Pakistan Halk Partisi (PPP), Aitizaz Ahsan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

Muhalefette yer alan diğer partiler ise 5 partinin seçim ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketinin (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman'ı aday gösterme konusunda uzlaştı.

Fazlurrahman, parlamentonun alt kanadındaki MMA, Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Avami Ulusal Partisi (ANP), üst kanat ile eyalet meclislerinde yer alan Pahtunhva Milli Avami Parti (PKMAP) ve Ulusal Partinin ortak adayı olarak seçime katılacak.