HABER

Pakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Memnun Hüseyin'in yerine gelecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek için ulusal ve eyalet meclislerinde oy kullanma işlemi başladı

Pakistan'da görev süresi 9 Eylül'de dolacak Memnun Hüseyin'in yerine gelecek yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için ulusal parlamentonun 2 kanadı ile 4 eyalet meclisinde seçim başladı.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 16.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için iktidar partisinden ve muhalefetten üç aday yarışıyor.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı, parti kurucularından ve parlamentonun alt kanat üyesi Arif Alvi oldu.

Daha önce meclis başkanlığı ve başbakanlık seçimleri için diğer muhalefet partileriyle uzlaşan Pakistan Halk Partisi (PPP), Aitizaz Ahsan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

Muhalefette yer alan diğer partiler ise 5 partinin seçim ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketinin (MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman'ı aday gösterme konusunda uzlaştı.

Fazlurrahman, parlamentonun alt kanadındaki MMA, Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Avami Ulusal Partisi (ANP), üst kanat ile eyalet meclislerinde yer alan Pahtunhva Milli Avami Parti (PKMAP) ve Ulusal Partinin ortak adayı olarak seçime katılacak.

Pakistan'da cumhurbaşkanı adaylarında 45 yaşını bitirme ve Müslüman olma şartı aranıyor.

Yürütme görevine sahip olan cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle seçiliyor.

Cumhurbaşkanı Hüseyin'in görev süresi 9 Eylül'de dolacak. Yeni cumhurbaşkanı, 10 Eylül'de yemin ederek görevine başlayacak.

- 6 mecliste 706 oy kullanılacak

Cumhurbaşkanı, 6 meclisin oylarıyla belirleniyor. Toplamda bin 174 sandalyenin bulunduğu 6 meclisten eyaletlerde bulunan 4'ünde, birkaç üyenin oyu 1 oya tekabül ettiği için toplam kullanılan oy sayısı 706'ya denk geliyor. Böylece eyaletlerin her birinde 65 oy kullanılmış oluyor.

Seçimde ulusal parlamentonun alt kanadından 342, üst kanadı olan Senato'dan 104, eyaletlerden de 260 oy geliyor.

Seçimde en az 236 oy alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Anketlere göre, PTI'nın adayı Alvi'nin yaklaşık 330 oy alarak 13. cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor.

Pakistan'da kullanılan oyların en büyük bölümünü alan kişi cumhurbaşkanı seçiliyor.

Normal şartlarda en geç 8 Ağustos'ta yapılması gereken seçim, görev başında bir meclis bulunmadığı için ertelenmişti.

Anayasaya göre, parlamento seçimlerinden bir ay sonra ya da cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden bir ay önce yapılması gereken seçim, görevde bir meclis bulunmadığı zaman ertelenebiliyor.

PARTNERİki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...İki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...
Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuruArıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru
Mersin'de 5 kişinin öldüğü evde yaşananlarla ilgili yeni detaylarMersin'de 5 kişinin öldüğü evde yaşananlarla ilgili yeni detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Cumhurbaşkanı Memnün Hüseyin Pakistan cumhurbaşkanlığı seçimi

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hareketlerinden şüphelendi takip etti! Kocasını başka kadınla yakaladı

Hareketlerinden şüphelendi takip etti! Kocasını başka kadınla yakaladı

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.