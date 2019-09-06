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Pakistan'da dang humması vakalarında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

Pakistan'da dang humması vakalarında artış

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde son bir haftada 69 kişide dang humması görüldüğü bildirildi.

Ravalpindi'nin bağlı olduğu Pencap eyaleti sağlık otoritelerince yapılan açıklamada, Ravalpindi kentinde son bir haftada 69 dang humması vakası görüldüğü belirtildi.

Bu hastalardan birinin hayatını kaybettiği, eyalette 2019 yılında dang humması şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının bin 127 olduğu, sayının geçen yıl ise yalnızca 539 olduğu açıklandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde de hasta sayısında artış görüldü. Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NHS) açıklamasına göre, Sindh eyaletinde hasta sayısı geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 800'ü aşarken bu sayı Hayber Pahtunhva eyaletinde 175'ten 566'ya çıktı.

Hastalığın yayılmasının sebepleri arasında muson yağışları nedeniyle oluşan su birikintileri, temiz suya ulaşım imkanının azlığı, elektrik ve su kesintileri nedeniyle kuyu sularına yönelme ve yeterli sterilizasyonun yapılamaması gösteriliyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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dang humması Pakistan

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