Pakistan'da Deprem Can Aldı

Pakistan’ın güneybatısında, 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre, en az 20 kişi hayatını kaybederken 200’den fazla kişi de yaralandı.

ABD jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin Afganistan sınırına yakın bölgede, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Belucistan eyaletinde kömür madenlerinin bulunduğu Harnai kasabası depremden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Sabahın erken saatlerinde yaşanan depremde, bölgedeki çoğu kerpiçten yapılma 100’den fazla ev çökerken enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer depremden etkilenen tüm yerleşim yerlerine henüz erişimin mümkün olamadığını çalışmaların devam ettiğini belirtiyorlar. Arama kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusuna ait personel ve hava araçları da katılıyor.

Deprem sonrası yaşanan elektrik kesintileri, yaralıların getirildiği hastanelerdeki müdahalelerin de güçleşmesine neden oluyor.

Deprem sonrası bölgede toprak kaymalarının da meydana geldiği ifade ediliyor.

