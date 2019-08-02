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Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan’da da kurbanlık develer görücüye çıktı.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında Müslümanları hazırlık telaşı sardı.

İslam ülkelerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları kurulurken, Pakistan’da da kurbanlık develer görücüye çıktı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala dünyanın dört bir yanında Müslümanları hazırlık telaşı sardı. Bazı ülkelerde koyun, koç ve büyükbaş hayvanlar kurban pazarlarında yerini alırken, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinde ise develer görücüye çıktı. Pakistan’da da kurban pazarlarında develer görülmeye başlandı. Develer, Pakistan’da kurban için sıklıkla tercih ediliyor.

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı

Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı
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