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Pakistan'da Diyanet İşleri Başkanlığınca inşa edilen anaokulu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

Pakistan'da Diyanet İşleri Başkanlığınca inşa edilen anaokulu açıldı

MANSEHRA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pakistan'ın Mansehra kentindeki Reerh köyündeki inşa edilen 73 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışı yapıldı.

Genel Müdürlük desteğiyle inşa edilen ve eğitim araç-gereçleri ile kırtasiye malzemesi ihtiyaçları karşılanan okulun açılışına, projeye destek veren Uluslararası Kardeşlik Organizasyonu (IBO) yetkilileri ile Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) katkılarıyla Uluslararası İslam Üniversitesinde okuyan Türk öğrenciler katıldı.

Açılışta AA muhabirine açıklama yapan IBO Mütevelli Heyeti Üyesi Talha Uğurlu, kış aylarının sert geçtiği bölgede öğrencilerin zor şartlarda eğitim almalarının önüne bu okulla geçildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle inşa edilen okuldaki 73 öğrenciye İBO ve PAMDER'in iş birliğiyle eğitim araç ve gereçleri ile kırtasiye malzemesi yardımı yapıldığını kaydeden Uğurlu, "Bu yardımla Pakistan ve Türkiye gibi güzel iki ülkenin geçmişe dayalı kardeşlik bağlarının devam etmesini ve genç nesillerin gelecekte her iki ülkeye faydalı olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Açılışta, öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı el işi çalışmaları sergilendi. Ayrıca etkinlikte tasarımı Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan ve elle boyanmış Pakistan-Türkiye dostluğunu anlatan kıyafetler de dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü mansehra Pakistan Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER)

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