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Pakistan’da doğal gaz patlaması: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Belucistan eyaleti Pishin ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pishin ilçesinde bulunan bir evde düdüklü tencere nedeniyle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Pakistan’ın Belucistan eyaleti Pishin ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pishin ilçesinde bulunan bir evde düdüklü tencere nedeniyle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle aynı aileden 3 kardeşin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Mahallede, patlama anında yüksek bir patlamanın sesi duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Patlama, düdüklü tencere nedeniyle meydana geldi” ifadesini kullandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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