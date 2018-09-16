Pakistan'da doğan Afgan ve Bangladeşli mültecilere vatandaşlık

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afgan ve Bangladeşli mültecilerin Pakistan'da doğan çocuklarına vatandaşlık verileceğini söyledi.
Han, açıklamasını, başbakan seçildiği ağustos ayından sonra ilk kez gittiği ülkenin en büyük kenti Karaçi'de yaptı.
Mültecilerin çocuklarını okula yazdırmak ya da sağlık hizmeti almak gibi konularda problemler yaşadığını söyleyen Han, mültecilerin Pakistan'da doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınması için Ulusal Veritabanı Genel Müdürlüğüne (NADRA) emir verdiğini ifade etti.
Bu ay başında evinin önünde Afgan mültecilerin eylem yaptığını hatırlatan Han, geçmiş hükümetlerin bu konudaki başvuruları reddettiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin açıkladığı verilere göre Pakistan'da 1,3 milyon Afgan mülteci yaşıyor. Pakistanlı yetkililer ise bu sayının 1,7 milyon olduğunu söylüyor. Kaçak ve mülteci konumundaki Bangladeşliler ile bu rakam 2,5 milyona ulaşıyor.
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