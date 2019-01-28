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Pakistan’da doktorlar greve gitti, hastaneler kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Sindh vilayetinde doktorlar greve gitti, tüm hastaneler kapatıldı.

Pakistan’ın Sindh vilayetinde doktorlar greve gitti, tüm hastaneler kapatıldı. Hastanelerdeki hastalar ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Pakistan’ın Sindh vilayetinde doktorlar ücret ve ödeneklerde artışa ilişkin taleplerinin kabul edilmemesi üzerine greve gitti. Vilayetin Karaçi şehrinde Jinnah Yüksek Lisans Tıp Merkezi (JPMC), Sivil Hastane ve il genelindeki Bölge Müdürlük hastaneleri de dahil olmak üzere büyük hastanelerindeki tüm Hasta Departmanları (OPD) kapatıldı. Hastalar hastanelerin kapatılmasıyla ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Doktorların gelmemesi üzerine çok sayıda hasta evlerine dönmek zorunda kaldı.
Doktorların grevini, Pakistan Tabipler Birliği de destekledi.

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