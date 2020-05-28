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  4. Pakistan'da Düşen Uçağın Ses Kayıtlarını İçeren Kara Kutusu da Bulundu

Pakistan'da Düşen Uçağın Ses Kayıtlarını İçeren Kara Kutusu da Bulundu

28.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Karaçi kentinde inişe geçtiği sırada yerleşim yerine düşen yolcu uçağının kokpit içerisindeki pilotların konuşmalarını kaydeden kara kutusu bulundu.

Pakistan'da Düşen Uçağın Ses Kayıtlarını İçeren Kara Kutusu da Bulundu

Pakistan’ın Karaçi kentinde inişe geçtiği sırada yerleşim yeri üzerinde düşen yolcu uçağının, kokpit içerisindeki pilotların konuşmalarını kaydeden kara kutusu da bulundu.

Geçen hafta Cuma günü, Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan International Havayolları’na ait Airbus A320 tipi uçak, içerisindeki 97 kişiyle birlikte düşmüş, kazadan sadece iki kişi sağ olarak kurtulmuştu.

Daha önce uçağın teknik verilerini içeren kara kutusunu bulunmuş ancak pilotların ses kayıtlarını içeren kara kutunun aramaları devam ediyordu. Yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde aramaların sürdüğü uçağın düştüğü alanda ses kayıtlarını içeren kara kutunun da bulunduğu belirtildi.

Uçağın düştüğü alanda hem Pakistan sivil havacılık yetkilileri hem de uçağın üreticisi Airbus şirketinin uzmanlarının incelemeleri sürüyor.

Uçağın bulunan kara kutuları Fransa’ya götürülerek burada içerisindeki kayıtların incelemesi yapılarak uçağın neden düştüğü anlaşılmaya çalışılacak.

Uçak düşmeden kısa bir süre önce pilotların, kuleyle yaptıkları görüşmede uçağın motorlarında arıza olduğunu dile getirdikleri biliniyor. Soruşturmanın uçağın, CFM56 tipi motorlarındaki olası arıza üzerine yoğunlaştırılması bekleniyor. CFM56 tipi motorlar, Fransız Safran ve Amerikan General Electric şirketlerinin ortak kuruluşu olan CFM Internatinal tarafından üretiliyor.

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