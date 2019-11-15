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Pakistan'da düşen yıldırımlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

 Pakistan'da güneydoğusunda son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte meydana gelen yıldırımlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti ve en az 30 kişi de yaralandı.

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da güneydoğusunda son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte meydana gelen yıldırımlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti ve en az 30 kişi de yaralandı.
Sind eyaletinde yer alan Tharparkar bölgesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte meydana gelen yıldırımlar nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti ve en az 30 kişi de yaralandı. Dawn gazetesinde yer alan haberde, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin bölgenin Mithi, Islamkot, Diplo kasabalarından olduğu bildirildi.
Meydana gelen yıldırımlar nedeniyle onlarca hayvanın da telef olduğu ve yıldırımlar sonucunda bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

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