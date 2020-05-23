Pakistan'da Düşen Yolcu Uçağından İki Kişi Sağ Olarak Kurtuldu

Cuma günü Pakistan’ın Karaçi kentinde yerleşim yerine düşen yolcu uçağında bulunan 91 yolcu ve 8 mürettebattan iki kişi kurtulurken 97 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer uçağın düştüğü alanda ölen kimsenin olmadığını açıkladı.

Pakistan Uluslararası Havayolları şirketinin PK 8303 sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi uçağı dün yerel saatle 14:45’te Karaçi havalimanına inişe geçtiği sırada düştü. Pilotun motor arızası olduğunu bildirdiği uçak ilk denemede başarısız olunca ikinci kez piste inmeyi denerken şehir üzerinde düştü.

Pakistan Sağlık Bakanlığı Medya Sözcüsü son olarak yaptığı açıklamada kaza sonrası 99 kişiye ulaşıldığını bu kişilerden 97’sinin hayatını kaybettiğini 2 kişinise sağl olarak kurtarıldığını açıkladı. Uçağın düştüğü alanda yıkılan evlerde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak şu ana kadar uçağın düştüğü yerleşim alanında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını söyledi.

Kazadan saniyeler önce uçağın kaptan pilotunun kuleyle yaptığı konuşmada uçakta iki motorda da arıza olduğunu söylediği belirtiliyor.