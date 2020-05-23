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Pakistan'da Düşen Yolcu Uçağından İki Kişi Sağ Olarak Kurtuldu

23.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Cuma günü Pakistan’ın Karaçi kentinde yerleşim yerine düşen yolcu uçağında bulunan 91 yolcu ve 8 mürettebattan iki kişi kurtulurken 97 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Düşen Yolcu Uçağından İki Kişi Sağ Olarak Kurtuldu

Cuma günü Pakistan’ın Karaçi kentinde yerleşim yerine düşen yolcu uçağında bulunan 91 yolcu ve 8 mürettebattan iki kişi kurtulurken 97 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer uçağın düştüğü alanda ölen kimsenin olmadığını açıkladı.

Pakistan Uluslararası Havayolları şirketinin PK 8303 sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi uçağı dün yerel saatle 14:45’te Karaçi havalimanına inişe geçtiği sırada düştü. Pilotun motor arızası olduğunu bildirdiği uçak ilk denemede başarısız olunca ikinci kez piste inmeyi denerken şehir üzerinde düştü.

Pakistan Sağlık Bakanlığı Medya Sözcüsü son olarak yaptığı açıklamada kaza sonrası 99 kişiye ulaşıldığını bu kişilerden 97’sinin hayatını kaybettiğini 2 kişinise sağl olarak kurtarıldığını açıkladı. Uçağın düştüğü alanda yıkılan evlerde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak şu ana kadar uçağın düştüğü yerleşim alanında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını söyledi.

Kazadan saniyeler önce uçağın kaptan pilotunun kuleyle yaptığı konuşmada uçakta iki motorda da arıza olduğunu söylediği belirtiliyor.

Airbus şirketinde yapılan açıklamada da uçağın ilk uçuşunu 2004 yılında yaptığı ve üzerinde Amerikan General Electric ve Fransız Safran şirketi ortak girişimi, CFM International üretimi motorlar bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Airbus şirketinden üç müfettişinde kaza kırım ekibinde yer aldığı açıklandı. Uçağın kara kutularının bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklamaysa yapılmadı.

Corona virüsü salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Pakistan, geçen hafta itibariyle yeniden seyahatlere izin verildiğini açıklamıştı. Cuma günü yaşanan kaza Pakistan’da 2012 yılından bu yana yaşanan en büyük uçak kazası oldu. 2012 yılında İslamabad şehrinde Bhoja Air şirketine ait bir Boeing 737 uçağı düşmüş kazada 127 kişi hayatını kaybetmişti.

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