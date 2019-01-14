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Pakistan'da ebru sanatı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Lahor Türk Kültür Merkezi ortaklığıyla düzenlenen etkinliklerle Pakistan'da ebru sanatı tanıtıldı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Lahor Türk Kültür Merkezi ortaklığıyla düzenlenen etkinliklerle Pakistan'da ebru sanatı tanıtıldı.

Pakistan Ulusal Sanat Konseyinin İslamabad'daki Ulusal Sanat Galerisinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, YEE Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş, Ulusal Sanat Galerisi Müdürü Amna İsmail Pataudi ile çok sayıda öğrenci ve sanatsever katıldı.

İlk gün etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ve sanatseverlerle buluşan ebru sanatçısı Nihal Türe, ebrunun tarihini ve tekniğini anlattı.

Ebrunun Türkiye'de 600 yıla yaklaşan bir tarihi olduğunu kaydeden Türe, sanatın Buhara'da ortaya çıktığına inanıldığını belirterek, "Ebru ilk olarak kitap ve hat levhalarını süslemede kullanılıyordu. Zamanla kendi başına bir sanat olarak gelişti." ifadelerini kullandı.

Ebru yapımında kullanılan malzemelerden ve teknik özeliklerden de bahseden Türe, "Malzemelerin neredeyse tamamı el yapımı ve doğal. Kullandığımız fırçalar at kuyruğu ve gül dalından yapılıyor. Fırçanın sert olması için yaşlı atların kuyruklarını kullanıyoruz. Boyalar da tamamen doğal malzemelerden yapılıyor. Doğal ürünler kullanıldığı için yüzyıllarca bozulmadan kalabiliyor." dedi.

Pataudi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebru sanatı etkinliğini duyurduklarında hiç beklemedikleri bir talep aldıklarını belirterek, "İlk defa ebru sanatına yönelik bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliği duyurduğumuzda sanat galerilerinden sanatçılara, okullardan normal vatandaşlara kadar yüzlerce katılım talebi aldık. Katılımcılara sertifika vermeyi düşünüyorduk. Bizim beklentimiz 25 ile 50 arasında katılım olmasıydı ancak yüzün üzerinde başvuru yapıldı." diye konuştu.

Kurs ve sertifikaya yönelik çalışmaları yeniden yapacaklarını kaydeden Pataudi, Türk Büyükelçiliği ile gelecekte de ortak çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

Ebru sanatının tanıtımı etkinlikleri çerçevesinde, İslamabad ve Lahor'da sanatçılar, bir hafta boyunca öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Büyükelçi Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul'un katılımıyla İslamabad'daki büyükelçi ve askeri ataşe eşleriyle de buluşacak ebru sanatçısı Türe, diğer günlerde ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Pencap Üniversitesi'nde, YEE Lahor Türk Kültür Merkezi'nde ile çeşitli okullarda performans sergileyecek.

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