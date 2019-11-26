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Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:55 | Son Güncelleme

Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa, Kara Kuvveleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın görev süresinin 3 yıl uzatılmasının yarınki duruşmada alınacak karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Khosa, Anayasa Mahkemesinde konuya ilişkin bugün yapılan duruşmada, hükümetin görev süresini uzatma kararını alış sürecinde eksikler olduğunu belirtti.

Kararın Bakanlar Kurulunda alındığını hatırlatan Khosa, sadece Cumhurbaşkanının en yüksek rütbeli ordu komutanı olan Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresini uzatabileceğini söyledi.

Başsavcı Enver Mesud'un, "Karar Bakanlar Kurulunda alındıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı." açıklamasının ardından Khosa, "25 üyeli kurulda sadece 11 bakan kararı onayladı. 14 bakan ise toplantıda yoktu. Hükümet bu bakanların sessizliğini onaylamak olarak mı algıladı?" ifadesini kullandı.

Duruşmayı yarına erteleyen Khosa, yarınki duruşmada Bajva'nın görev süresine ilişkin kararın açıklanacağını, hükümet, Savunma Bakanlığı ve Bajva'nın bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

Bajva'nın, normal şartlarda 29 Kasım'da dolacak görev süresi, hükümet kararıyla ağustosta 3 yıl daha uzatılmıştı. Pakistan Barolar Birliği, kararın ulusal çıkarlara ve orduya zarar vereceği gerekçesiyle geri çekilmesini isteyen bir açıklama yapmıştı.

Kararı Anayasa Mahkemesine taşıyan Barolar Birliğinin dilekçesini kabul etmeyen Khosa, anayasanın 184. maddesi uyarınca kamu yararını gözeterek konuyu kendi inisiyatifinde mahkeme gündemine almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Anayasa Mahkemesi Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva

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