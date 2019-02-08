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Pakistan'da eski bakana rüşvet gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

Eski Bakan Kamran Michael, görevini kötüye kullandığı ve 1 milyar Pakistan rupisi rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Pakistan'da Navaz Şerif ve Şahid Hakan Abbasi hükümetlerinde bakanlık yapan Kamran Michael, görevini kötüye kullandığı ve 1 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 38 milyon lira) rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ulusal Hesap Verme Bürosu'ndan (NAB) yapılan açıklamada, eski bakanın, Karaçi kentindeki üç pahalı araziyi, tanıdığı şirketlere verdiği ve karşılığında rüşvet aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Michael'ın aleyhindeki delillerin, adının karıştığı 16 araziyle ilgili soruşturma sırasında ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Eski bakan, altında çalışanlara yasadışı arazi dağıtma emirleri vererek görevini kötüye kullanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Eski Başbakan Şerif'in Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisinden meclise giren Michael, 2013-2018 yılları arasında 3 farklı bakanlık görevinde bulundu. İlk olarak Limanlar ve Gemicilik Bakanlığı görevinde bulunan Michael, daha sonra İnsan Hakları Bakanlığı yaptı. Michael, Şerif'in 2017 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alınması üzerine kurulan Abbasi hükümetinde ise İstatistik Bakanlığı görevinde bulundu.

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Eski Başbakan Navaz Şerif Eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi Kamran Michael Pakistan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N)

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