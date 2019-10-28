Pakistan'da eski başbakan Abbasi idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konuldu

Sıvılaştırılmış doğal gaz ihalesi davasında tutuklu yargılanan eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konulduğu belirtildi.

Pakistan'ın Geo News haber sitesine açıklama yapan Abbasi'nin ailesi, Adiala Cezaevi'nde yatan eski başbakanın, burada temel insan haklarının ihlal edildiğini ve durumu kötü olmasına rağmen yeterli sağlık hizmeti alamadığını ifade etti.

Cezaevi doktorlarının da Abbasi için ameliyat kararı almasına rağmen adli makamlarca buna izin verilmediğini iddia eden aile üyeleri, eski başbakanın idam mahkumlarıyla aynı koğuşa konulduğunu ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Aile üyeleri, Abbasi'nin ziyaretçi kabul etmediğini, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadığını ve kendisine sunulan ev yemeği yeme imkanı gibi ayrıcalıkları bile istemediğini de aktardı.

Abbasi'nin 2013-2017'de Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanıyken, Katar'la yapılan 220 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 8 milyar lira) değerindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihalesini hissedarı olduğu şirkete verdiği iddia ediliyor.