Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in eşi hayatını kaybetti

Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in Londra'da kanser tedavisi gören eşi Begüm Gülsüm Navaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Navaz Şerif'in kardeşi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Londra'daki Harley Street Hastanesi'nde bir yıldır lenf kanseri tedavisi gören Begüm Gülsüm Navaz'ın öldüğünü açıkladı.
Navaz, kalp ve akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle dün gece yaşam destek ünitesine alınmıştı.
Haziran ayında durumu ağırlaşan Navaz'ın kapanan bilinci, Londra'da bulunan eşi ve kızı Meryem'in kendilerine verilen hapis cezasını çekmek için Pakistan'a dönmelerinden bir gün sonra açılmıştı.
Navaz Şerif ile 46 yıldır evli, 4 çocuk sahibi Navaz, Pervez Müşerref'in darbeyle devirdiği eşinin serbest bırakılması için kampanya başlatmıştı.
Navaz'ın cenazesi Pakistan'da cuma günü defnedilecek.
Pakistan medyası, Navaz Şerif ve ve kızı Meryem'e cenazeye katılmaları için 5 saat izin verildiğini açıkladı.
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