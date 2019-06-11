Pakistan'da eski Cumhurbaşkanına 11 gün hapis

Pakistan'da NAB'in mahkeme kararı olmadan tutuklama yetkisi bulunuyor. Mahkemeler sadece NAB'ın tutuklama kararını onaylamak ya da iptal etmekle yükümlü. Bu işlemler bazen birkaç ay sürüyor.

Mahkeme, Zerdari'nin talep edilen sürenin bir gününü cezaevinde geçirdiğine, 10 gün daha tutuklu kalmasına ve 21 Haziran'da durumun yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Zerdari'nin Eş Başkanı olduğu Pakistan Halk Partisi (PPP) tarafından "Kara Gün" olarak ilan edilen günde, Karaçi başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında eylemler düzenlendi.

Özellikle gazeteci meslek örgütleri binaları önünde toplanan halk, hükümeti ve NAB'ın kararını eleştirdi.

NAB'ın kararına siyasilerden de tepki geldi. Dün yapılan meclis toplantısında aynı zamanda milletvekili olan Zerdari'nin tutuklanmasına izin veren Meclis Başkanı Asad Kaiser eleştirilirken, hükümetin NAB'ı muhalefeti baskı altına almak için kullandığı iddia edildi.

Ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif, açıklamasında, "Zerdari, NAB ile iş birliği içinde soruşturmayı yürütüp hiçbir geciktirme taktiği uygulamadı. İlgililer tutuklama kararı alacaklarına bunu göz önünde bulundurmalıydı." diye konuştu.

Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında Zerdari'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin yaklaşık 4,4 milyar Pakistan rupisini (yaklaşık 170 milyon lira) 29 sahte hesap aracılığıyla yurt dışındaki bankalara gönderdiği iddia edilmişti.

Gönderilen paranın bir kısmının da iki farklı dönemde Zerdari Group şirketinden gönderildiği ileri sürülürken, bu hesaplar aracılığıyla gönderilen paraların rüşvet yoluyla elde edildiği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından da bir soruşturma heyeti oluşturulmuş, bu heyet ise 33 sahte hesap daha ortaya çıkarıp bu hesapları kullanan kişilerin sayısının 7 değil 170 olduğunu mahkemeye sunmuştu.

