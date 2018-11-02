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Pakistan'da eski senatör Mevlana Samiul Hak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi

Pakistan'da, İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Hamidul Hak, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu." dedi.

Birçok yerinden bıçaklanan Mevlana Samiul Hak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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