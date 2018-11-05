Pakistan'da eylemler bitti gözaltılar başladı

Şeykhupura bölgesinde Lahor kentine giriş çıkışları engelleyen ve burada araçları yakıp yollara barikatlar kuran protestoculardan yakalananların sayısı ise 170'i geçti. Pencap polisi, Şeykhupura bölgesinde protestocuların sadece kamu ve özel mallara değil, polislere de saldırdığını ve 34 polisi yaraladığını açıkladı.

İslamabad polisinden yapılan açıklamaya göre, İslamabad ve Ravalpindi'de olaylara karışan 500 kişiden 33'ünün kimliği belirlenirken, bu kişilerden 12'si gözaltına alındı. Tahrik-i Lebbeyk Pakistan'ın (TLP) 11 suçtan kaydı bulunan lideri Hadim Hüseyin Rizvi de olaylara karışanlar arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi'nin emriyle Federal Soruşturma Ajansı (FIA), Ulusal Veritabanı ve Kayıt Ajansı (NADRA), Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) ve polis şiddet olaylarına karışanların kimliklerini belirlemek üzere çalışmalara başladı.

Pakistan'da 3 gün süren Asya Bibi protestolarının sona ermesiyle kamu mallarına ve özel mülklere zarar verenler ile insanlara saldıranlar hakkında gözaltı işlemleri başladı.

Şiddet olaylarına karışanların kimliğinin belirlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından WhatsApp şikayet hattı da oluşturdu. Şikayette bulunmak isteyenler bu hatta görüntü ve fotoğraf gönderebilecek. Bilgi paylaşan vatandaşların kimlikleri gizli tutulacak.

Geçen cuma gecesi protestocular ve hükümet arasında yapılan anlaşmayla, hayatı felç eden eylemlere son verme kararı alınmıştı.

Tarafların üzerinde anlaştığı 5 maddeye göre, Bibi davasında kararın değişmesi için verilen dilekçelerde hükümet taraf olmayacak. Hükümet ayrıca Bibi'nin ülkeden çıkmasını engellemek için adını çıkış kontrol listesine ekleyecek.

Eylemlerde yaşanan ölüm, yaralanma ve mala zarar gibi konularda iki taraf da yasal işlem yapılmasını kabul edecek, gösterilerle ilgili gözaltına alınan TLP üyeleri serbest bırakılacak.

Anlaşmanın son maddesine göre TLP, sebep olduğu maddi ve manevi zararlar için özür dileyecek.

- Asya Bibi davası

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan 53 yaşındaki Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.